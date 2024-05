3 MAGGIO Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, Consulta per l'Informazione: "Stampa libera pilastro di ogni democrazia" La Consulta evidenzia che anche a San Marino, dove si avvicina l'appuntamento elettorale, è importante cogliere l'importanza del lavoro dei giornalisti.

In occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa interviene il Consiglio Direttivo della Consulta per l'Informazione. La stampa libera è pilastro fondamentale di ogni democrazia, - scrivono - i giornalisti sono professionisti al servizio della stessa e devono potere lavorare senza subire pressioni, censure, minacce, rappresaglie.

La Consulta sottolinea che una stampa libera aiuta anche il cittadino a formarsi delle opinioni "e un cittadino informato è un cittadino più libero". Non a caso i media indipendenti sono il primo nemico per ogni regime in ogni parte del mondo.

La Consulta evidenzia che anche a San Marino, dove si avvicina l'appuntamento elettorale, è importante cogliere l'importanza del lavoro dei giornalisti. Uno sforzo comune - concludono - per aiutare il cittadino ad arrivare al voto informato.

