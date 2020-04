Giornata mondiale della terra: anche San Marino presente alla maratona online

Oggi si celebra in tutto il mondo l'Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra, nata ufficialmente il 22 aprile del 1970 come una mobilitazione ecologista di studenti americani. Quest'anno in occasione del 50° anniversario la FAO E-learning Academy e il Future Food Institute hanno organizzato “Food for Earth”, una maratona online di 24 ore che unisce più di 100 esperti da tutto il mondo per discutere e condividere le migliori pratiche sull'alimentazione sostenibile e i principali sistemi per rigenerare il pianeta.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri comunica che anche la Repubblica parteciperà alla maratona con l'intervento dell'Ambasciatore di San Marino a New York Damiano Belleffi, che prenderà la parola durante il panel sullo spreco alimentare questa sera alle 19:30.

Anche Libera interviene sulla giornata della terra: “Quest’anno ci troviamo in una situazione nuova e difficilissima – scrive - alle prese con una pandemia che, nonostante le previsioni degli scienziati, ha colto tutti gli Stati sostanzialmente impreparati”. "Dobbiamo svegliarci, dobbiamo aprire gli occhi e farlo subito – aggiungono – per costruire un futuro migliore ad iniziare da ora”.

È possibile seguire la maratona in diretta sul sito web del Future Food Insitute o su Youtube o sulla pagina Facebook @futurefoodinstitute.