Giornata Mondiale delle Api, San Marino inaugura il Bio Parco Apistico

3500 metri quadri di verde nel Parco di Montecchio per un progetto condiviso: parte dalla Cooperativa Apicoltori e, da subito, ha visto l'adesione del Consorzio Terra di San Marino, Soroptimist Club e il Congresso di Stato, che ha concesso in uso alla Cooperativa l'area: “Il progetto consiste nella realizzazione di uno spazio dedicato alle api - dice la Presidente della Cooperativa Apicoltori, Melissa Marzi – in particolare, per la conservazione dell'ape autoctona, l'apis mellifera ligustica. Collocheremo nello spazio gentilmente concesso dal Congresso di Stato delle arnie di tipologia diversa, per una apicoltura sostenibile e amica delle api”.

Un luogo che sarà aperto alle scuole e ai turisti, per la sostenibilità e il rispetto della biodiversità e un progetto che le istituzioni hanno sposato con plauso: “Si pone in linea con gli obiettivi della Segreteria e della Agenda 2030 – dice il Segretario al Territorio, Stefano Canti – che guarda alla promozione della sostenibilità ambientale, oltre a portare avanti il principio di salvaguardia della biodiversità”.

Medesime le linee messe a fuoco dalla Fao nella Giornata mondiale delle Api: fare dell'apicoltura una attività di interesse funzionale alla conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, per la salvaguardia della razza ape italiana.

Nel video, le interviste al Presidente della Cooperativa Apicoltori Sammarinese, Melissa Marzi e del Segretario al Territorio, Stefano Canti



