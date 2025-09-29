Giornata mondiale dello spreco alimentare: obiettivo lontano Furono San Marino ed Andorra a volerla. RF: "Cosa è stato fatto da allora? Giornata che si riduce a un rito sterile"

Il 13% del cibo va perso dopo il raccolto, il 19% viene sprecato. La Giornata Internazionale di Consapevolezza delle Perdite e degli Sprechi Alimentari, istituita dalle Nazioni Unite sei anni fa sulla spinta di San Marino e Andorra, ci ricorda quanto la battaglia per un futuro sostenibile sia lontana dall'essere vinta.

Otre un miliardo di tonnellate di cibo si perde prima di raggiungere gli scaffali dei negozi, mentre le famiglie sono responsabili del 60% dell'impatto complessivo degli sprechi, che raggiungono 59 milioni di tonnellate l'anno nella sola Europa. Una piccola buona notizia arriva dall'Italia: nel 2025 lo spreco alimentare è sceso di 95 grammi settimanali. Ma è davvero poca cosa. Ecco quindi che diventa fondamentale promuovere la consapevolezza e l’azione collettiva, per la popolazione e per il pianeta. Uno sforzo per proteggere risorse naturali e biodiversità, ridurre inquinamento ed emissioni di gas serra.

Il grande paradosso è che se una parte del mondo spreca, in un'altra si muore di fame. Nel 2023 oltre 2 miliardi di persone hanno sofferto di insicurezza alimentare moderata o grave e 150 milioni di bambini sotto i cinque anni a causa di malnutrizione cronica o iponutrizione presentavano ritardi nella crescita e nello sviluppo. Resta l'obiettivo di dimezzare lo spreco alimentare lungo la filiera, dai produttori ai consumatori, entro il 2030.

San Marino, promuovendo nel 2019 questa giornata, ha voluto focalizzare l'attenzione globale su un tema cruciale. Eppure, a distanza di anni – scrive RF - il bilancio è desolante. "Che cosa è stato fatto oltre ai proclami e ai francobolli celebrativi? Dove sono i last minute market che permettono di redistribuire l’invenduto? Dove le etichette a doppia scadenza, che distinguono tra sicurezza e qualità? Esistono le mezze porzioni nelle mense, nell'ospedale, nei ristoranti?", incalza il partito, che fa notare come questa Giornata, che avrebbe dovuto scuotere le coscienze e guidare l’azione, si riduca a un rito sterile, mentre lo scandalo dello spreco continua intatto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: