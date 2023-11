ISS Giornata mondiale diabete: a San Marino oltre 100 diagnosi nell'ultimo anno Importante aumentare la consapevolezza che il diabete sia un problema di salute pubblica globale, spiega l'ISS, e di ciò che è necessario fare per una migliore prevenzione, diagnosi e gestione della condizione.

Il diabete è una malattia molto diffusa ma da non sottovalutare. Due le forme in cui si suddivide: Tipo 1, non prevenibile e Tipo 2, spesso prevenibile attraverso una dieta sana, attività fisica e mantenimento del peso corporeo. Proprio questi gli aspetti valutati gratuitamente nell'open day di oggi negli ambulatori di diabetologia dell'ISS.

"Occasione di sensibilizzazione per tutta la cittadinanza - afferma Gabriele Donati, Direttore medicina interna ISS - perché la prevenzione è estremamente importante. Stiamo cercando di dare un forte impulso a questo tipo di attività qui all'ISS. Vi segnalo che a giorni sta uscendo il nuovo PDTA per la gestione del paziente diabetico anche insieme ai medici di base, rivisto e potenziato".

Sono 2.158 i diabetici a San Marino di cui oltre 100 diagnosticati nell'ultimo anno. Importante aumentare la consapevolezza che il diabete sia un problema di salute pubblica globale, spiega l'ISS, e di ciò che è necessario fare per una migliore prevenzione, diagnosi e gestione della condizione.

"Siamo nati come Vivere Meglio - evidenzia Riccardo Venturini, Presidente Associazione Vivere Meglio - perché la condizione di essere diabetici ci accompagna per una vita che oggi deve essere longeva, l'idea è quella di non solo ridurre le complicanze ma anche di prevenirle ed assicurarci una condizione di benessere continua".

Nel servizio l'intervista a Gabriele Donati (Direttore medicina interna ISS) e Riccardo Venturini (Presidente Vivere Meglio)

