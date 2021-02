Giornata mondiale per i bambini soldato: la Fondazione Silvana Arbia di San Marino continua a battersi

“Scuole e non campi di annientamento del futuro dei nostri bambini e dei nostri giovani!”. Nella Giornata mondiale di sensibilizzazione verso la condizione dei bambini soldato, la Fondazione Silvana Arbia leva la propria voce per rinnovare alla collettività il proprio monito a non abbassare il livello di attenzione verso uno dei più efferati crimini di guerra. Nonostante le restrizioni dovute alla pericolosità del Covid, la motivazione resta e “nell'ottobre 2020 – ricordano - è stato lanciato un Progetto che coinvolge la Scuola Media, invitando gli studenti ad un dialogo a distanza con gli stessi bambini soldato. L’obiettivo – precisano - è infatti quello di instaurare un ponte tra San Marino e la regione dei Grandi laghi Africani, area in cui la Fondazione opera.





La volontà – spiegano infine - è di continuare nella costruzione di una scuola per riaffermare la centralità dell’educazione e per fronteggiare la piaga dell’uso dei bambini come schiavi dei signori della guerra”. Un richiamo dunque all’attenzione e alla sensibilità di tutti “per poter continuare ad assicurare la propria attività sfidando così l’attuale crisi economica, pandemica e morale”.