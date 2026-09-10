Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio: ascolto, giovani e servizi al centro dell’emergenza

Parlare di suicidio significa affrontare un tema complesso, doloroso e ancora troppo spesso circondato da stigma, paura e silenzio. È proprio per rompere questo isolamento che ogni 10 settembre si celebra la Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, un appuntamento che richiama istituzioni, servizi sanitari, famiglie e comunità alla responsabilità di riconoscere la sofferenza prima che diventi emergenza. Prevenire significa ascoltare, intercettare i segnali, rendere accessibile l’aiuto e ricordare che chiedere sostegno non può essere lasciato alla sola capacità del singolo di trovare una via d’uscita. I numeri raccolti nel 2026 confermano quanto questa sfida sia attuale.

I dati in Italia

Telefono Amico Italia - organizzazione di volontariato che offre un servizio gratuito di ascolto empatico e sostegno psicologico a chiunque si trovi in stato di crisi, solitudine, angoscia o emergenza emozionale - sottolinea che oltre 4.200 le persone hanno chiesto supporto nei primi sei mesi del 2026, perché attraversate dal pensiero del suicidio o preoccupate per un proprio caro: il 24% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Ma già nel 2025 l’Organizzazione aveva registrato un aumento delle richieste di aiuto rispetto al 2024, per un totale di oltre 7.500 contatti relativi al suicidio (+8%) e il 2026 vedrà probabilmente una ulteriore crescita.



Proprio alla luce dell’aumento delle richieste, dal primo settembre Telefono Amico Italia ha esteso il proprio servizio di ascolto telefonico alle 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Il numero unico nazionale è lo 02 2327 2327. La decisione di garantire una presenza anche durante la notte è arrivata dopo una sperimentazione condotta nei mesi precedenti: in sei mesi sono state 345 le chiamate notturne collegate a pensieri suicidari. “La notte è un momento molto delicato per chi vive un disagio emotivo o psicologico”, spiega la presidente Cristina Rigon.

Nelle ore notturne, quando vengono meno ritmi e relazioni, la solitudine può pesare di più e i pensieri negativi occupare maggiore spazio. Un ruolo importante è attribuito anche alle alterazioni del sonno. “L’insonnia è una condizione frequentemente associata al disagio psicologico e a un aumento del rischio suicidario, senza che ciò implichi necessariamente un rapporto causale diretto”, osserva Maurizio Pompili, professore ordinario di Psichiatria alla Sapienza Università di Roma e direttore dell’Unità operativa complessa di Psichiatria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea di Roma. “Poter chiedere aiuto e trovare un sostegno adeguato può fare la differenza nella prevenzione del suicidio”, aggiunge.

Il dato che suscita maggiore attenzione riguarda però i giovani. Nei primi sei mesi del 2026, il 53% delle richieste di aiuto legate al suicidio raccolte da Telefono Amico Italia è arrivato da persone con meno di 35 anni. Le fasce più rappresentate sono quelle tra i 19 e i 25 anni e tra i 26 e i 35. “Negli ultimi 5 anni stiamo assistendo, tra i giovani, a un chiaro aumento di manifestazioni di sofferenza psichica correlate alla suicidalità”, afferma Michela Gatta, direttrice dell’Unità operativa di Neuropsichiatria infantile dell’Azienda Ospedale-Università di Padova. Tra queste indica disregolazione emotiva, ansia, depressione, autolesionismo, ideazione suicidaria e tentativi di suicidio.

Anche per i ragazzi la notte può agire come amplificatore della fragilità. “Mentre il giorno impone ritmi, attività e stimoli esterni, la notte elimina i fattori di distrazione, amplificando pensieri e stati d’animo negativi”, spiega Gatta. A questo si aggiunge l’iperconnessione: smartphone e computer usati fino a tarda ora possono alterare i ritmi circadiani e aumentare l’esposizione a cyberbullismo e contenuti angoscianti. “Molti giovani in questo momento storico parlano prima online che con un adulto e questo può ritardare l’intervento se la rete di prossimità non sa leggere i segnali”, avverte la neuropsichiatra.

Tra i segnali da non sottovalutare gli specialisti indicano cambiamenti evidenti e persistenti sul piano emotivo, comportamentale e sociale, calo del rendimento, irritabilità o tristezza marcate, insonnia, perdita di interessi, autosvalutazione, ritiro sociale, autolesioni, abuso di alcol o sostanze e riferimenti diretti o indiretti alla morte. Anche gesti insoliti, come donare o sistemare improvvisamente oggetti personali, possono rappresentare un campanello d’allarme. “Per genitori, insegnanti e coetanei il punto chiave è prendere sul serio ogni cambiamento improvviso, anche quando il ragazzo o la ragazza minimizzano”, sottolinea Gatta. La prevenzione, in questa prospettiva, richiede una rete tra famiglia, scuola, pediatria, neuropsichiatria infantile, servizi territoriali e pronto soccorso.

Adolescenti, i dati Unicef

La dimensione del problema tra gli adolescenti è richiamata oggi anche dall’UNICEF. L’organizzazione ricorda che ogni nove minuti, in qualche parte del mondo, un adolescente tra i 15 e i 19 anni muore per suicidio. La stima si basa sugli ultimi dati globali disponibili, da leggere tenendo conto dei limiti nella completezza e nella classificazione delle informazioni sulla mortalità per suicidio in diversi paesi. Il suicidio resta una delle principali cause di morte tra adolescenti e giovani, mentre i dati sono ancora insufficienti, soprattutto nei Paesi a basso e medio reddito.

Nei Paesi ricchi, secondo la Report Card 20 dell’UNICEF, “Opportunità disuguali – bambini e disuguaglianza economica”, i dati del 2023 mostrano i tassi più bassi di suicidio a Cipro, Grecia e Malta, mentre il valore più elevato è registrato in Uruguay, seguito dalla Nuova Zelanda. Il tasso è in genere più alto tra i ragazzi rispetto alle ragazze. Per l’Italia, la mortalità per suicidio tra i 15 e i 19 anni è pari a 2,82 per 100.000, uno dei livelli più bassi in Europa.



“In occasione della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio vogliamo ricordare l’importanza della prevenzione, soprattutto fra i più giovani”, afferma il presidente di UNICEF Italia, Nicola Graziano. “Come UNICEF Italia siamo da tempo impegnati nella promozione della salute mentale, una componente fondamentale dello sviluppo e del benessere dei bambini. Promuovere e proteggere la salute mentale è essenziale per aiutare i bambini e i giovani ad apprendere, crescere, partecipare e realizzarsi”. Graziano richiama inoltre la necessità di agire sui fattori che alimentano il disagio: “I bambini e i giovani hanno bisogno di ambienti sicuri, inclusivi e solidali, in cui si sentano integrati, apprezzati e in grado di chiedere aiuto senza timore di essere stigmatizzati, giudicati o discriminati”.

Un ulteriore elemento di allarme emerge dal rapporto UNICEF “Through Children’s Eyes: How Digital Technologies Enable Child Sexual Abuse”. Nei Paesi analizzati, i bambini vittime di sfruttamento facilitato dalla tecnologia risultano quattro volte più inclini a riferire pensieri o comportamenti suicidi e autolesionismo. Da qui l’appello ai governi a dotarsi di strategie nazionali multisettoriali, investire in servizi accessibili e territoriali, garantire percorsi adeguati all’età e rafforzare la raccolta dei dati.

Il fenomeno a San Marino

A San Marino gli ultimi dati disponibili sono contenuti nel Piano Sanitario e Socio-Sanitario 2024-2026: nel periodo 2011-2023, si sono registrati 33 suicidi (circa 2 all’anno), prevalentemente tra gli uomini (74%). Nel 2023, 1.405 persone hanno usufruito di almeno una prestazione presso il servizio di salute mentale dell’ISS, con una maggiore frequenza di accesso da parte delle donne (54,7%).

Sul tema è stata presentata ad aprile 2026 anche un'Istanza d'Arengo che verrà discussa in questa sessione del Consiglio Grande e Generale, il 16 e 17 settembre. Il documento, sostenuto da 1.850 cittadini, chiede la creazione di un sistema integrato di prevenzione del suicidio e di supporto alle persone in crisi psicologica ed emotiva. La richiesta parte dalla constatazione di un “crescente diffondersi di situazioni di disagio psicologico e di sofferenza emotiva”, spesso aggravate dall’isolamento sociale e dalle difficoltà relazionali, e mette in guardia dal rischio che, senza interventi tempestivi, tali condizioni possano “evolvere in crisi gravi, fino a comportamenti autolesivi, eterolesivi o suicidari, con conseguenze drammatiche per la persona coinvolta, per la sua famiglia e per l’intera comunità”.

L’istanza rivendica la tutela della salute mentale come un “dovere fondamentale dello Stato” e chiede un cambio di passo sul piano sanitario e organizzativo. Tra le proposte figurano la creazione di una struttura specializzata di diagnosi e cura psichiatrico-psicologica, in grado di garantire assistenza qualificata sul territorio e, per chi abbia tentato il suicidio, “ricovero e monitoraggio per un periodo minimo di 48 ore”, accompagnati da percorsi di supporto continuativi. Viene inoltre richiesta l’attivazione di un numero verde gratuito operativo 24 ore su 24 per le crisi psicologiche e il rischio suicidario, gestito da personale formato nelle emergenze emotive.

Il documento sollecita programmi di formazione per medici, operatori sanitari e forze dell’ordine, sia per la gestione delle persone che hanno tentato il suicidio sia per la valutazione del rischio e il sostegno alle famiglie nel “lutto traumatico”. A questo si aggiunge la richiesta di campagne pubbliche contro lo stigma, strumenti per favorire l’individuazione precoce del rischio e un rafforzamento della rete tra servizi sanitari e comunità. La logica è la stessa indicata dagli specialisti e dall’UNICEF: intercettare la sofferenza prima che la crisi raggiunga il livello dell’emergenza.

La Commissione per le Politiche Giovanili di San Marino sottolinea come il benessere psicologico dei giovani non può essere affrontato attraverso semplificazioni, giudizi o slogan: “Richiede ascolto, competenze, servizi accessibili e una rete capace di coinvolgere famiglie, scuola, professionisti, associazioni, mondo dello sport e istituzioni”.





I numeri utili

A San Marino, accanto al numero per le emergenze 118, esiste una reperibilità medica attiva 24 ore su 24 degli specialisti dell'Uoc Salute Mentale dell'Iss attivabile su richiesta del Pronto Soccorso dell'Ospedale e contattando la Portineria dell’Ospedale al numero 0549-994111. L'Uoc è contattabile direttamente al numero 0549 994591.

Da diversi anni esiste anche il Telefono Amico allo 0549 946262. Il progetto, ideato dalla Caritas Vicariale di San Marino e realizzato in collaborazione con la TIM, dà la possibilità alle persone ed alle famiglie sole, in difficoltà, residenti in Repubblica, di sentirsi accolti e ascoltati nei loro bisogni. Il servizio è attivo lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00.



In Italia, Telefono Amico Italia risponde allo 02 2327 2327, tutti i giorni, 24 ore su 24, offrendo ascolto anonimo e riservato. È inoltre disponibile il servizio WhatsApp Amico al 324 011 7252 dalle 18 alle 21. In una situazione di emergenza o di immediato pericolo per sé o per altri è necessario rivolgersi al 112 o al 118, oppure recarsi al Pronto soccorso.