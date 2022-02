INTERNET Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, in un mondo sempre più virtuale cambiato dalla pandemia

Sempre più ore online: tra didattica a distanza e restrizioni che hanno messo a dura prova la vita sociale, gli adolescenti stanno vivendo virtualmente un parte importante della loro vita. Ma su internet e sui social network, ci sono pericoli e frustrazioni che spesso vengono sottovalutati. Per questo assume sempre più importanza il Safer Internet Day, istituito dalla Commissione europea nel 2004, per sensibilizzare i giovani all'uso consapevole degli strumenti tecnologici. "Le nuove generazioni - spiega lo psicologo Roberto Ercolani - con le nuove tecnologie sono meno stimolati ad avere relazioni 'face to face'. Lo vediamo dal fenomeno dei leoni da tastiera".

Diverse iniziative sul tema sono allo studio degli organizzatori: coinvolgeranno scuola, università, pediatri e psicologi in uno sforzo corale. Obiettivo: formare giovani cittadini che abbiano consapevolezza tecnologica. Sì, perché sono sempre di più i ragazzi che, a causa di un rapporto scorretto con il mondo digitale, soffrono di disturbi e attacchi di panico. "Questo perché - continua lo psicologo - non hanno fatto le esperienze adeguate con le relazioni. Hanno paura di non essere accettati o di sbagliare all'interno della relazione. Cosa bisogna fare? Tornare a vivere i rischi. Anche se non possiamo sapere se una scelta sarà giusta o sbagliata".

Nel video l'intervista a Roberto Ercolani, psicologo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: