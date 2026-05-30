Giornata Mondiale senza tabacco: allarme Oms e Iss sui nuovi prodotti a base di nicotina

Proteggere i giovani dalla dipendenza e dai pericoli per la salute che si nascondono dietro confezioni sgargianti, aromi accattivanti e campagne pubblicitarie curate da influencer. È l’appello ai governi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in occasione della Giornata Mondiale senza tabacco, che si celebra ogni 31 maggio. “Smascherare l’appeal” è lo slogan dell’edizione di quest’anno, che lancia l’allarme sui nuovi prodotti resi più attraenti, più facili da usare e più difficili da abbandonare: dal tabacco riscaldato alle sigarette elettroniche, passando per le bustine di nicotina.

“Sebbene possano apparire moderni, di tendenza o meno dannosi, la realtà è chiara: rappresentano un rischio concreto di dipendenza”, ha dichiarato il Commissario europeo alla Salute, Oliver Varhelyi, invitando gli Stati membri ad adeguare le loro normative a un mercato in rapida evoluzione. In Europa, stando ai dati di OMS, quattro milioni di adolescenti tra i 13 e i 15 anni consumano prodotti del tabacco. Anche la Repubblica di San Marino aderisce alla giornata mondiale contro il fumo, per ribadire la necessità di mantenere alta l’attenzione su un fattore di rischio rilevante per la salute individuale e collettiva.

“Occorre ricordare”, afferma Anna Maria Bugli, direttrice facente funzioni dell’UOC Oncologia dell’ISS, “che gli effetti del fumo restano estesi e gravi, non limitati all’apparato respiratorio ma capaci di colpire numerosi organi e apparati del corpo umano”. In Repubblica si registrano circa 20-25 nuovi casi di neoplasie polmonari l’anno, con un incremento tra le donne, soprattutto nelle fasce più giovani e nei contesti socio-economici più fragili. “La diffusione di nuovi prodotti della nicotina rende ancora più attuale la necessità di un approccio attento e aggiornato”, dice il direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie, Alessandro Bertolini, “accanto a messaggi informativi costanti è fondamentale sostenere percorsi efficaci di presa in carico e accompagnamento”.









