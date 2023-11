SOLIDARIETÀ Giornata nazionale della Colletta Alimentare: a San Marino la raccolta di prodotti alimentari essenziali In Italia sono oltre 5 milioni 674 mila i poveri assoluti

Giornata nazionale della Colletta Alimentare: a San Marino la raccolta di prodotti alimentari essenziali.

Torna la Colletta Alimentare per acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà. Alla 27esima Giornata Nazionale aderisce anche San Marino: proprio ieri l'iniziativa è stata presentata alla Reggenza. Oggi, quindi, nei principali supermercati e punti vendita del Titano, troverete l'abituale esercito di volontari, impegnati a raccogliere prodotti alimentari essenziali per chi si trova in condizioni di fragilità.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: