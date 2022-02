Giornata Nazionale per la Vita, Turazzi: “Custodire ogni vita”

In occasione della 44^ Giornata Nazionale per la Vita il Vescovo Andrea Turazzi ha inviato un messaggio centrato sull'importanza di custodire ogni vita. Turazzi sottolinea come si tratti della prima ricorrenza sul Titano dopo il Referendum che ha proposto l’introduzione dell’aborto. "Prima di ogni altra considerazione questo mi sembra il momento favorevole per una pacata riflessione e per l’avvio di una legislazione che tenga conto del valore, della sacralità e della bellezza della vita" scrive il vescovo, che conclude - Scommetto che tutti insieme sapremo superare tentazioni di indifferenza, egoismo e irresponsabilità.

