Giornata nera al Ridolfi, per una comitiva sammarinese il primo giorno di vacanza si conclude in aeroporto

Anche una comitiva di sammarinesi tra i turisti che sarebbero dovuti partire oggi dall'aeroporto “Ridolfi” di Forlì per Pantelleria. Il volo, prenotato ad aprile, inizialmente previsto nel pomeriggio, è stato prima anticipato alle 7 del mattino e poi posticipato a singhiozzo per tutta la giornata, fino all'annuncio della sua cancellazione per “mancanza di equipaggio qualificato”. Nella stessa situazione anche un gruppo di passeggeri diretti a Lampedusa, che dopo la giornata trascorsa in aeroporto hanno però avuto la notizia della possibilità di imbarcarsi in serata, alle 19,55 su un Boeing 737-800 di Aeroitalia, per raggiungere la destinazione turistica. L'aeroporto Ridolfi conferma il disservizio facendo presente che “i passeggeri sono sempre stati assistiti dal personale dell'aeroporto. Abbiamo lavorato per contenere i disagi". I passeggeri per Pantelleria sono stati accompagnati in hotel in attesa della riprogrammazione del volo, ma nel dubbio la comitiva sammarinese - nel timore di perdere altri giorni di vacanza già pagata in un b&b - ha preferito lasciare Forlì per tentare di raggiungere Pantelleria dall'aeroporto di Verona.