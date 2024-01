Giornata pace: Mons. Turazzi trasmette alla Reggenza il messaggio del Pontefice

Siedono sul trono reggenziale i Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, e a loro, alle autorità politiche, civili e militari presenti in Pieve - idealmente a tutta la comunità - Monsignor Andrea Turazzi trasmette il messaggio del Pontefice, nella 57esima giornata della Pace, quest’anno a tema “Intelligenze artificiali e pace”. Papa Francesco riflette sulle potenzialità dirompenti delle nuove tecnologie, sugli effetti ambivalenti, tra opportunità e rischi. E’ l’appello ad adottare un approccio antropologico, contro la tecnocrazia, richiamando, da una parte, la dignità dell’uomo e la sua piena realizzazione, dall’altra, il senso del limite, contro la presunzione dell’autosufficienza e l’ossessione del controllo. Chiede di operare perché le intelligenze artificiali non “contribuiscano – dice - allo sviluppo iniquo del mercato e del commercio delle armi promuovendo la follia della guerra”; perché non “attecchisca una logica di violenza e di discriminazione nel produrre e nell’usare tali dispositivi, a spese dei più fragili e degli esclusi”. Uso e sviluppo che abbiano alla base la formazione della responsabilità, al servizio della dignità dell’uomo e della fraternità, come strumento di pace.

Intanto Papa Francesco da Roma, nel giorno che festeggia Maria Madre di Dio, chiede rispetto e protezione per le donne e per le madri, mentre ne esalta il ruolo nella costruzione della pace: “Anche il mondo ha bisogno di guardare alle madri e alle donne per trovare la pace - dice durante l'omelia - per uscire dalle spirali della violenza dell'odio e tornare ad avere sguardi umani e cuori che vedono. Ogni società ha bisogno di accogliere il dono della donna, di ogni donna; di rispettarla, custodirla, valorizzarla, sapendo che chi ferisce una sola donna profana Dio, nato da donna”.

Nel video, un brano dall'omelia del Pontefice