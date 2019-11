Giornata per la protezione dei minori: in Repubblica 218 casi di maltrattamento dal 2008

La conferenza stampa

Si celebra a San Marino e in tutta Europa la Giornata per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e abuso sessuale. Arrivata alla sua quinta edizione è stata istituita nel maggio 2015 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Per l'occasione la Segreteria di Stato alla Sanità ha illustrato una conferenza stampa al servizio minori per illustrare le attività legate alla prevenzione e individuazione precoce dei sintomi di abuso. Sono stati 218 i casi di violenze di vario tipo segnalati dal 2008 in Repubblica: nell'11% si tratta di abuso e il 75% dei molestatori sono figure che rientrano nella cerchia di fiducia del minore.

Sempre più importante per prevenire questo tipo di fenomeni la collaborazione fra scuole e forze dell'ordine. La fascia più colpita risultano essere gli adolescenti, dai 13 ai 16 anni. “Occorre che questo problema sia sempre più al centro dell’attenzione di istituzioni e servizi di competenza”, sottolinea il Segretario di Stato per la Sanità Franco Santi.

Nel servizio le interviste a Dott.ssa Rosita Guidi (Responsabile UOS Tutela Minori) e Franco Santi (Segretario di Stato alla Sanità)