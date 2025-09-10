NUMERI IN AUMENTO Giornata prevenzione suicidio, lo psichiatra: "Fenomeno in crescita, sviluppare cultura dell'ascolto" Oltre 3mila richieste in sei mesi al Telefono Amico. Gli esperti italiani invitano a maggiore prevenzione, sia sul piano terapeutico che sociale. A San Marino, dal 2011 al 2023, sono stati registrati 33 suicidi

Allarmanti i dati diffusi dal Telefono Amico Italia in occasione della Giornata per la prevenzione del suicidio: ogni giorno mediamente si tolgono la vita 10 persone, oltre 300 al mese. E il fenomeno è in crescita, spiega l'organizzazione che cita dati Istat. Oltre 3.000 le richieste di aiuto al Telefono Amico nei primi sei mesi del 2025; nel 2024 erano 6.700. Tragedie silenziose per le quali l'associazione chiede misure efficaci, tra le quali un piano nazionale per la prevenzione e una campagna anti-stigma.

"Ogni anno muoiono per suicidio circa 700.000 persone - spiega Luca Cimino, psichiatra, medico legale e criminologo - e in Italia circa 4.000 all'anno. Negli ultimi 40 anni il fenomeno è aumentato di oltre il 60 per cento ed è, per esempio, la prima causa di morte fra i giovani, soprattutto fra i 15 e i 29 anni. In Italia è la seconda causa di morte, in questa classe di età, dopo l'incidente stradale. La prevenzione si basa sulla messa in atto di interventi qualificati a tutti i livelli, a livello individuale, a livello familiare, a livello sociale, a livello delle istituzioni. Questo vuol dire intercettare precocemente i segnali di sofferenza, spesso collegati all'isolamento, alla mancanza di comunicazione, alle sensazioni di non poter avere aiuto. Identificare precocemente anche i segni di patologia psichiatrica, soprattutto depressione. Questo vuol dire potenziare i servizi neuropsichiatrici, fare interventi di educazione a livello familiare e diffondere una cultura dell'ascolto, della presenza e della vicinanza".



A San Marino, dal 2011 al 2023, sono stati registrati 33 suicidi, circa 2 all'anno, con una maggiore frequenza negli uomini (74 per cento). Anche sul Titano il fenomeno sembra in crescita: nel 2025 sarebbero almeno cinque i cittadini che si sono tolti la vita. La prevenzione resta, dunque, fondamentale.

