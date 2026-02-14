SOLIDARIETÀ Giornata Raccolta Farmaco: è il momento clou. C'è tempo fino al 16 febbraio per donare Sono circa 70 volontari impegnati nel territorio sammarinese per la 16esima edizione dell'iniziativa

Ogni farmaco donato porta con sé la forza di una comunità che non lascia indietro nessuno. Così il direttore generale dell'Iss Claudio Vagnini spiega il senso della Giornata di Raccolta del Farmaco, o meglio giornate, fino al 16 febbraio. Ma oggi è il momento centrale dell'iniziativa, con circa 70 volontari impegnati nel territorio sammarinese per la 16esima edizione. In Italia, la 26esima.

Protagoniste le farmacie di Serravalle, Borgo Maggiore e dell'ospedale, dove i cittadini possono acquistare e donare farmaci senza obbligo di ricetta, già selezionati e predisposti negli appositi espositori.

L'obiettivo è offrire un aiuto concreto a chi vive in condizioni di fragilità. L'evento dall'alto valore etico e sociale, organizzato dalla Fondazione Banco Farmaceutico e associazione CdO, gode dell'alto patrocinio della Reggenza e del patrocino del Congresso di Stato: le farmacie della Repubblica si confermano tra le prime posizioni nella classifica della Penisola per raccolta di medicinali, distinguendosi tra gli oltre 6.000 esercizi italiani che aderiscono all'iniziativa. Un primato di generosità che consolida la tradizione sammarinese.

I medicinali raccolti saranno destinati alla Caritas San Marino-Montefeltro e alla casa San Michele, dove due farmaciste garantiranno settimanalmente la distribuzione gratuita dei farmaci per l'automedicazione. Non solo per i bambini, ma anche per i tanti adulti e anziani soli e fragili.

"Fortunatamente - spiega Rossano Riccardi, direttore Uoc Farmaceutica - abbiamo la nostra clientela abituale che ci dà sempre grandi soddisfazioni. Abbiamo una percentuale di donazioni sempre molto alta, gente che viene apposta proprio per donare perché si ricorda questo appuntamento. I farmaci che servono di più li abbiamo già selezionati in base a un'esperienza ormai più che decennale, data dai nostri volontari che vanno poi a consegnarli anche alla Caritas e da qui percepiscono quelli che sono i bisogni maggiori".

Nel video l'intervista a Rossano Riccardi, direttore Uoc Farmaceutica

