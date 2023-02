Giornata Raccolta Farmaco, Reggenza: “In prima linea contro la povertà sanitaria”

Farmaci da banco, predisposti negli espositori dedicati nelle Farmacie di Serravalle, Cailungo, Borgo Maggiore, da donare, attraverso la rete della Caritas diocesana, a chi vive in povertà sanitaria e farmaceutica. “Un gesto dall'alto valore solidaristico” – spiega il Segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta – che valorizza così la sensibilità dei sammarinesi: lo scorso anno con oltre 2.200 confezioni di medicinali donate hanno portato il Titano ai primi posti per generosità, rispetto alle 4900 farmacie coinvolte nello stivale. Giornata di raccolta sabato 11, quando anche 50 volontari saranno a supporto dell'utenza, ma donazioni possibili già da oggi. In evidenza la dimensione corale – istituzioni, farmacisti, volontari, cittadini – dell'iniziativa promossa dall'ISS – presente il Direttore Generale, Francesco Bevere e il Direttore dell'Unità Operativa Farmaceutica, Rossano Riccardi – in collaborazione con il Banco Farmaceutico, rappresentato dalla Referente Territoriale, Marina Corsi e dal Presidente Sergio Daniotti, mentre cresce il bisogno di farmaci.

L'importanza del “prendersi cura degli altri” nelle parole della Reggenza, insieme al bene primario che la salute globale e la sicurezza sociale rappresentano. In parallelo, il valore dei piccoli-grandi gesti di solidarietà, chiamando i sammarinesi all'adesione, “confermando – dicono i Capitani Reggenti - di essere degni testimoni dei valori radicati nella nostra identità di Stato e di Comunità”.