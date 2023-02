Giornata Raccolta Farmaco: ultime ore per donare e supportare le famiglie sammarinesi in difficoltà

Per donare basta recarsi nelle farmacie di Serravalle, Cailungo e Borgo Maggiore e acquistare un farmaco senza obbligo di ricetta tra quelli già predisposti negli espositori dedicati. Tutte le confezioni raccolte come sempre saranno destinate alla Caritas San Marino - Montefeltro. L'obiettivo è supportare le famiglie più in difficoltà nel territorio sammarinese e come ogni anno i concittadini dimostrano solidarietà. Si punta a replicare i numeri del 2022, quando sono stati raccolte oltre 2.200 confezioni di medicinali, segnando il miglior risultato di sempre. Negli ultimi anni le farmacie del Titano si sono posizionate ai primi posti tra le oltre 4.900 farmacie italiane aderenti all’iniziativa del Banco Farmaceutico. E in considerazione dell'aumento delle richieste di medicinali, la raccolta era già iniziata martedì scorso.

A San Marino evento promosso dall'Iss, sotto l'Alto Patrocinio di Congresso di Stato e Reggenza, che già durante l'udienza con i rappresentanti del Banco Farmaceutico ha donato il proprio contribuito. "La Segreteria di Stato ci tiene a ringraziare tutti i volontari che hanno reso possibile questa manifestazione di solidarietà - commenta Christian Ferrari, Segretario particolare alla Sanità - e speriamo che il Banco Farmaceutico possa estendere questa iniziativa anche ai terremotati di Turchia e Siria, in modo che anche a loro arrivi la solidarietà del popolo sammarinese, che in questi anni è stata veramente incredibile. Grazie a tutti".

Nel video l'intervista a Sergio Daniotti, Presidente Banco Farmaceutico e Christian Ferrari, Segretario particolare alla Sanità