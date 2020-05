Giornata Vita indipendente, l'appello di Attiva-mente: "ripartire più umani, tutti insieme"

@Pixabay

Quest’anno la Giornata europea della Vita Indipendente cade in un periodo in cui tutti noi ci riscopriamo più fragili, limitati nella nostra libertà e abitudini. Insomma, tutti un po’ disabili. Attiva-Mente stimola la riflessione su cosa significhi normalità per chi non è autosufficiente: sentirsi isolato ed escluso dalla partecipazione alla vita pubblica, non tanto per la propria condizione ma, soprattutto, per la carenza di sostegni assistenziali idonei. La parola "libertà", in tempo di Covid, torna con forza e le organizzazioni che fanno parte dell’ENIL la scandiscono a gran voce, per sensibilizzare sul fatto che le persone disabili senza il supporto per vivere in modo indipendente, ne sono spesso private.

"I nostri appelli per l'istituzione dell’Assistente Personale autogestito e liberamente scelto – dice Attiva-mente - si sono sempre infranti contro il muro della burocrazia e della poca convinzione dei Governi". Ricorda ancora una volta la Convenzione delle Nazioni Unite alla quale San Marino ha aderito nel 2008, impegnandosi ad adeguare la propria normativa interna. Vita indipendente ed inclusione significa riconoscere il diritto alle persone disabili di vivere nella società, pienamente integrate, e con la stessa libertà di scelta di tutti gli altri.

Un appello che si rinnova in un periodo in cui ci è stato chiesto di rinunciare ad abitudini, limitare gli spostamenti, sacrificare la quotidianità. L'invito è quindi a ripartire più umani, tutti insieme, affinché le rassicurazioni sul “nessuno rimarrà indietro, “nessuno sarà lasciato solo”, e “andrà tutto bene”, non rimangano parole al vento. Senza risposte efficaci, più umane e moderne - conclude Attiva-mente - il “lockdown”delle persone con disabilità rimarrà come lo è sempre stato.