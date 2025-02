Giornate del Farmaco: oltre 2100 confezioni raccolte

Oltre 2.100 confezioni di medicinali raccolte e destinate ai più bisognosi durante le giornate della Raccolta del Farmaco, in collaborazione con l'ISS e il Banco Farmaceutico Onlus. Un trend positivo in linea negli anni in risposta ai fabbisogni evidenziati dalla Caritas della Diocesi San Marino – Montefeltro, e che ancora una volta la capacità dei sammarinesi di rispondere con prontezza alle esigenze delle persone in difficoltà. Le tre farmacie aderenti si sono classificate tra le prime dieci sul totale delle oltre 5.000 partecipanti in tutto il territorio italiano. Il materiale raccolto sarà distribuito nei prossimi giorni presso le sedi Caritas e, al centro San Michele, ogni settimana saranno presenti farmacisti ISS volontari per supportare nella distribuzione.

Dagli organizzatori il grazie per il supporto offerto all'iniziativa alle istituzioni, ai volontari, alla Morri Farmaceutici e ai media che hanno seguito l'iniziativa. Sottolinea la risposta della comunità il il Segretario di Stato per la Sanità, Mariella Mularoni: “Ogni confezione di farmaci raccolta – aggiunge - rappresenta un gesto di grande umanità e solidarietà che ci rende orgogliosi e dà valore concreto ai nostri sforzi. Spirito di solidarietà dei sammarinesi messo in evidenza anche dal Direttore Generale Francesco Bevere, che ringrazia “il Direttore della UOC Farmaceutica Rossano Riccardi, la dottoressa Marina Corsi, i farmacisti e i volontari che hanno offerto supporto e competenze”.