Giornate di Raccolta del Farmaco: visita della Reggenza alla farmacia dell'Ospedale; donazione ai bisognosi

Fra i fondamentali dell'identità sammarinese la sensibilità, l'empatia; testimoniate dalla Suprema Magistratura. Ormai una tradizione la visita della Reggenza in una delle farmacie aderenti alle giornate di Raccolta del Farmaco. In questo caso a quella dell'Ospedale. Ad accompagnare i Capi di Stato Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, il Segretario Gatti; in rappresentanza della collega alla Sanità Mularoni.

Un momento alto di solidarietà, ha sottolineato; ponendo l'accento sulla vicinanza delle massime Istituzioni a questa iniziativa benefica. Il cui obiettivo, hanno ribadito i vertici della Fondazione Banco Farmaceutico, è fare in modo che nessuno debba più scegliere “se mangiare o curarsi”.

I Capitani Reggenti hanno contribuito personalmente con una donazione. Così anche il Comitato Esecutivo ISS, presente al completo. Dal DG Vagnini l'impegno, fra le altre cose, a lavorare per limitare lo spreco ed il cattivo utilizzo di farmaci. Raccolta che proseguirà sino al 16 febbraio in tutta la Penisola.

Positivi, sul Titano, i feedback dei farmacisti; e cruciale il ruolo delle decine di volontari che sul Titano dedicano il proprio tempo, in questi giorni, all'iniziativa. I farmaci da banco acquistati e donati verranno girati alla Caritas diocesana e a Casa San Michele; per poi essere distribuiti gratuitamente a chi ne ha reale bisogno.

Nel servizio le interviste al farmacista Roberto Rossi e ai volontari Giorgio Rastelli e Norma Renzi









