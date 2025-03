SOSTENIBILITÀ Giornate ecologiche: buona la prima Alunni delle elementari del Castello di Serravalle impegnati nella raccolta dei rifiuti. Una iniziativa promossa dalle Segreterie di Stato Territorio, Istruzione e Lavoro

Ogni azione conta per contribuire alla tutela dell’ambiente e per pensare ad un futuro migliore. L'educazione alla sostenibilità passa anche dall'impegno dei più piccoli. Nonostante il freddo pungente, con grande entusiasmo, hanno percorso palmo a palmo i vialetti e le aree verdi del Parco Ausa armati di pinze, sacchi e guanti. "Un po' divertente perché comunque raccogliere i rifiuti fa anche bene, è anche bello per l'ambiente, migliora l'ambiente. - dicono i bambini - E' un modo anche un po' per divertirsi e pulire l'ambiente. È divertente, - ribadiscono - comunque fa bene sia per il parco ma anche per il castello e per San Marino".

Soddisfatto il Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci: "In maniera molto concreta si va a dare un segnale, in questo caso qua al parco Ausa, e in contemporanea ci si sta attivando al parco Laiala e al parco della scuola di Falciano. L'obiettivo qual è? Ovviamente fare prevenzione, fare formazione, stimolare questa sensibilità ecologica e ambientale che è insita soprattutto nelle più giovani generazioni e credo che sia un bel messaggio concreto che stiamo dando".

Anche ai bimbi del Nido è stato affidato un compito specifico: quello di lanciare sul prato delle piccole “bombe” di semi di fiori.

"In un'area che apparentemente sembra pulita, in un solo quarto d'ora i bambini hanno raccolto diversi chili di materiali. Questo - - osserva Andrea Mina per conto della Segreteria di Stato al Lavoro - è più che altro un simbolo di quanto la comunità si deve far carico della gestione dei rifiuti e avere cura della corretta disposizione. Oggi è la Giornata Mondiale del Riciclo ma ricordiamoci che le azioni che prevengono la produzione di rifiuti sono da preferire e questo si fa semplicemente cambiando i nostri modi di vivere e le nostre abitudini".

Già fissate le prossime date: in occasione della “Giornata Mondiale della Terra” al Parco di Montecchio il 23 aprile; il 22 maggio per la “Giornata Mondiale della Biodiversità” al Parco di Domagnano; e il 5 giugno “Giornata Mondiale dell'Ambiente” al Parco di Fiorentino.

Nel video le interviste ai bambini; a Matteo Ciacci, Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente; e a Andrea Mina, funzionario Segreteria di Stato per il Lavoro con delega AASS.

