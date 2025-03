SOSTENIBILITÀ Giornate ecologiche: torna sul Titano l'iniziativa che educa al rispetto per l'ambiente Scuole coinvolte nella raccolta dei rifiuti. Primo appuntamento, il 18 marzo nel Castello di Serravalle. Progetto con il sostegno delle Segreterie di Stato Territorio, Cultura e Lavoro

La cultura della sostenibilità tra i temi più attuali; l'obiettivo misura la capacità di lavorare in squadra e di identificarsi nel bene comune. Ripartono le Giornate Ecologiche a San Marino. Le Segreterie di Stato al Territorio e Ambiente, Istruzione e Cultura e Lavoro con delega all'AASS, insieme a sostegno di una serie di progetti virtuosi coinvolgendo le scuole. Quattro appuntamenti, il primo il 18 marzo, Giornata Mondiale del Riciclo, dalle 9.00 nel Castello di Serravalle: al Parco Ausa, Parco Laiala e Scuola Elementare “l’Olivo” di Falciano. Ci saranno le quarte e le quinte elementari di Falciano, Cà Ragni, Dogana e Serravalle, oltre alla Scuola dell'Infanzia di Dogana e i Nidi di Dogana Arcobaleno e Mongolfiera. Parteciperanno anche le Scuole Medie di Serravalle e il CFP. Ambasciatori per l'ambiente, tutti adeguatamente equipaggiati di guanti, pinze e sacchi forniti dall'Azienda per la raccolta dei rifiuti. Ai più piccoli verrà invece insegnato di non raccogliere nulla da terra, e affidato loro il compito di lanciare “bombe” di semi di fiori. Invito esteso dalla Giunta a chiunque voglia partecipare. Prossimamente l'iniziativa interesserà anche i parchi degli altri Castelli: il 23 aprile, per la “Giornata Mondiale della Terra”, il Parco di Montecchio; il 22 maggio, per la “Giornata Mondiale della Biodiversità”, il Parco di Domagnano; e il 5 giugno, per la “Giornata Mondiale dell'Ambiente”, il Parco di Fiorentino.

"Attraverso il coinvolgimento delle scuole diventa un elemento virtuoso perché diventa un fattore educativo. Sappiamo - osserva il Segretario Teodoro Lonfernini - che devono essere comunque aggiornati i curricula scolastici anche con attività virtuose di questo genere quindi quale migliore occasione per partire con una realtà progettuale di questo genere e fare in modo che proprio attraverso le giovani generazioni si diffonda un desiderio di mantenere il nostro territorio in ordine e curato e poi di conseguenza poterlo offrire in quei termini anche ai nostri visitatori".

“Non sono messaggi apparenti ma di sostanza – fa notare il Segretario Matteo Ciacci –, azioni fattive partendo dai più giovani”. “La gestione dei rifiuti – spiega l'ingegnere Andrea Mina, per la Segreteria al Lavoro – è un costo per la comunità, se adottiamo comportamenti migliori le risorse risparmiate possono essere destinate ad altri fini di pubblica utilità”. Le Giornate Ecologiche si legano ai progetti della Riqualificazione dei parchi, al loro Collegamento tramite Ciclopedonale e all'iniziativa “Un Albero per ogni Nato”, presentato di recente.

Nel video l'intervista a Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per l'Istruzione e Cultura

