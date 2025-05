Giornate europee dei mulini: a Poggio Torriana siglato il gemellaggio tra i Mulini di Canepa e il Mulino Sapignoli

Nel servizio le interviste a Ronny Raggini (Sindaco Poggio Torriana), Matteo Ciacci (Segretario di Stato Territorio) e Luca Morganti (Autore)

Creare un legame culturale tra San Marino e Poggio Torriana e valorizzare i mulini storici: è l'obiettivo del gemellaggio tra i Mulini di Canepa e il Mulino Sapignoli siglato a Poggio Torriana. Appuntamento che rientra nelle Giornate europee dei mulini. Evento celebrativo che non solo onora le tradizioni legate all'arte molitoria, ma crea anche un vero e proprio ponte culturale tra due territori ricchi di storia e patrimonio.

"È stato importante recuperare questi mulini. Noi a Poggio Torriana e prima Poggio Berni - spiega Ronny Raggini, Sindaco Poggio Torriana - abbiamo fatto questo mulino aperto da ormai 15 anni. Sono stati lungimiranti gli amministratori dell'epoca che recuperano praticamente questa storia dell'antica arte molitoria, altrimenti rimanevano chiusi o abbandonati. E con il loro recupero oggi, anche grazie a un gruppo di volontari, riusciamo a tenerli aperti. Facciamo anche iniziative nel parco del nostro mulino. Quindi, oltre al recupero testimoniale, è nata anche un'attività culturale che poi si rivela importante in questi anni".

"Questo gemellaggio con il Museo Mulino Sapignoli - aggiunge Matteo Ciacci, Segretario di Stato al Territorio - ci consente di poter nuovamente riapprofondire tutta la tematica legata ai nostri mulini storici, anche di Canepa, che è impegno della senatoria al territorio, cercare certamente di continuare a valorizzarli. Visto che da troppo tempo i mezzi sono inerti sul nostro territorio, nonostante siano inseriti in un contesto naturalistico veramente meraviglioso, basti pensare al sentiero che li collega, alla grotta, al fosso di Canepa, che sono, se inseriti in un contesto come quello del parco dell'acqua, veramente qualcosa di suggestivo e unico per il nostro paese da un punto di vista storico, architettonico e anche monumentale".

Appuntamento occasione anche per discutere con esperti del settore sui temi della conservazione, del restauro e della valorizzazione turistica dei mulini storici. Spazio anche per un approfondimento sul libro di Luca Morganti e Mirco Semprini dedicato ai Mulini di Canepa.

"È un volume - evidenzia Luca Morganti, autore libro - che contiene un po' tutta l'analisi che noi abbiamo compiuto sui Mulini di Canepa, ma non solo, perché è origine anche da tutti i nostri studi che abbiamo fatto, abbiamo compiuto in tanti anni, abbiamo cominciato negli anni 90, con una collaborazione tra l'altro con il Museo Tecnografico di Sant'Arcangelo, con anche il Comune di Poggio e Berni, quella volta per cui, diciamo, questo gemellaggio suggella anche questa occasione, e sono confluite all'interno di questo volume un po' tutte queste esperienze che abbiamo fatto sull'arte della molitura, insomma, della mulinologia, come viene chiamata in gergo da chi si occupa di questi argomenti".

