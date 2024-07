Giornate Medioevali dal 26 al 28 luglio: la Federazione balestrieri sammarinesi si riprende la scena Oggi la presentazione dell'evento

Un tuffo nel passato, con rievocazioni, spettacoli e sfide. Dal 26 al 28 luglio il centro storico di San Marino rivive le Giornate Medioevali, arrivate alla 27esima edizione. Quest'anno organizzate in collaborazione con San Marino Experience. Più di 450 artisti pronti ad esibirsi dopo il taglio del nastro, venerdì alle 12. Già iniziati gli allestimenti. "Abbiamo cercato di organizzare un evento diverso da quelli proposti in Italia - spiega Giuseppe del Barna, direttore artistico Giornate Medioevali -, pensato soprattutto per famiglie e bambini". La Cava dei Balestrieri il cuore pulsante della manifestazione, con la possibilità per i ragazzi di provare a tirare con la Manesca, la Balestra piccola. Tutte le sere spettacoli e intrattenimento. Il momento clou è la Disfida del Tricorniolo, domenica sera, alla presenza dei Capitani Reggenti.

A riprendersi la scena quest'anno è la Federazione Balestrieri Sammarinesi. "Sono convinto che faremo una bellissima performance - commenta Mirco Battazza, vicepresidente della Federazione -. Il nostro presidente Stefano Ugolini ha voluto anche l'apertura del museo per tutta la durata della manifestazione". "Uno degli eventi più sentiti dai cittadini sammarinesi - aggiunge Federico Pedini Amati, segretario al Turismo -. Ho delle aspettative alte. Da tempo volevo che questo evento si producesse più in casa nostra e quest'anno è così".

Nel video le interviste a Giuseppe del Barna (direttore artistico Giornate Medioevali), Mirco Battazza (vicepresidente Federazione Balestrieri sammarinesi) e Federico Pedini Amati (segretario al Turismo)

