Giovani e lavoro, il tema promosso dalla Commissione per le politiche giovanili per lo Youth Day

Oggi è la Giornata Internazionale della Gioventù e per la prima volta San Marino celebra la ricorrenza con un programma denso di eventi qui al Campo Bruno Reffi. Per l’occasione è stata allestita una mostra fotografica a cura di Simone Maria Fiorani che ha reinterpretato il tema della giornata, “I giovani e il lavoro”, attraverso l’obiettivo.

Presenti anche le associazioni della realtà sammarinese, come Progetto Cuore, Uds e Noi ci siamo, per illustrare la loro attività sul territorio. In tardo pomeriggio il talk di confronto tra giovani imprenditori di San Marino per raccontare la loro esperienza professionale. Dalle 21, poi, spazio al divertimento con giovani artisti sammarinesi che terminerà a tarda nottata con Dj Ghigo.