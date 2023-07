EUROPA Giovani europei: a San Marino il seminario EUSAIR Tra le iniziative portate avanti dalla Segreteria di Stato, evidenzia il Segretario di Stato Andrea Belluzzi, l’impegno affinché cittadini, studenti e l'Università di San Marino possano partecipare al programma Erasmus+.

Opportunità per le istituzioni educative e le comunità locali: è il seminario ospitato dalla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura che rientra nei programmi EUSAIR e INTERREG IPA rivolto a giovani e organizzazioni giovanili sammarinesi. Appuntamento tappa di una serie di eventi organizzati dall'Istituto per la cooperazione e lo sviluppo in collaborazione con la Commissione Europea per promuovere le raccomandazioni del Manifesto della gioventù nei paesi dell'area adriatico-ionica.

"In questo senso noi siamo impegnati - afferma Andrea Belluzzi, Segretario di Stato Istruzione e Cultura - a dar sempre più spazio ai giovani attraverso la legge sulle politiche giovanili e la commissione per le politiche giovanili, nel dargli spazio e ruolo nel rapporto con le istituzioni. Altro ruolo importante è quello della formazione. Pensiamo che attraverso il contributo degli istituti fondamentali e centrali come l'Università e la scuola, debbano giocare un ruolo non solo nell'ambito della creazione delle competenze ordinarie ma anche di quegli strumenti che i giovani come cittadini della nostra comunità devono avere".

Tra le iniziative portate avanti dalla Segreteria di Stato, evidenzia Belluzzi, l’impegno affinché cittadini, studenti e l'Università di San Marino possano partecipare al programma Erasmus+. Sul tema delle politiche giovanili avviata inoltre una collaborazione con l'Italia in vista di una possibile cooperazione negli organismi internazionali di cui entrambi i Paesi fanno parte.

"Il focus del nostro progetto nell'ambito del quale abbiamo organizzato questi eventi sono i giovani e le comunità locali - spiega Krisela Hackaj, Direttore Esecutivo del Cooperation & Development Institute - a loro abbiamo cercato di trasmettere un messaggio molto importante. La cooperazione europea territoriale è fondamentale affinché dia i valori dell'UE nei nostri paesi".

Nel servizio le interviste a Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Istruzione e Cultura) e Krisela Hackaj (Direttore Esecutivo del Cooperation & Development Institute)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: