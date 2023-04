Giovanni Canzio confermato Dirigente del Tribunale

Giovanni Canzio confermato per altri due anni, quale Dirigente del Tribunale. Il rinnovo è stato disposto dal Consiglio Giudiziario, preso atto degli importanti risultati conseguiti sia nell’ambito della giurisdizione sia in ambito internazionale. Renato Giuseppe Bricchetti è stato invece nominato Giudice d'Appello Penale. L'organismo ha anche preso atto della relazione sullo stato della giustizia 2022 disponendone la trasmissione alla Commissione Affari di Giustizia per l’iter previsto dalle norme. Alla prima riunione del Consiglio Giudiziario dall'inizio del loro semestre i Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonini sono intervenuti con un indirizzo di saluto. Ricordate le importanti funzioni che svolge l'organismo e il delicato compito dei suoi membri che richiede "conoscenze, equilibrio, partecipazione e rigore in uno spirito di costruttiva e leale collaborazione tra gli organi dello Stato che, lungi dall’essere intesa come ingerenza di un potere sull’altro, è espressione di dialogo, condivisione e responsabilità”.

