RISCHIO ATTENTATI Giovanni Giacalone: innalzato il livello di allerta-terrorismo in vari Paesi. Attenzione anche ai lupi solitari Il docente ed analista - esperto in sicurezza e terrorismo, ed autore del libro “The Tablighi Jamaat in Europe” - sottolinea come in Italia il monitoraggio sia stato innalzato ulteriormente in occasione del periodo pasquale

“L'allerta in Europa è elevata”, sottolinea Giovanni Giacalone. In Italia, a seguito della strage di Mosca – rivendicata dal cosiddetto ISIS-K –, il livello di attenzione è stato innalzato ulteriormente, in particolare a ridosso delle festività pasquali. L'esperto in sicurezza e terrorismo si sofferma poi sulla situazione francese, dove si sono registrati ripetuti messaggi minatori ed attacchi ai sistemi informatici delle scuole. In vista poi appuntamenti di alto richiamo, come le Olimpiadi di Parigi e gli Europei di calcio in Germania. L'attentato alla Crocus City Hall ha sicuramente “fatto alzare il livello di allarme” in tutto il Vecchio Continente, osserva Giacalone. Ma non è solo l'ISIS Khorasan il problema – conclude l'analista -; vi è infatti a suo avviso una “galassia anche di soggetti autonomi” pronti ad attivarsi “in proprio per rivendicare poi l'attacco”.

Ascolta l'intervista a Giovanni Giacalone - Docente e Analista sicurezza e terrorismo

