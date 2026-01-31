Giovanni Giugliano premiato dal Presidente Mattarella: il carabiniere salvò una bambina in carrozzina a Riccione

Lo scorso 20 luglio commosse la Riviera romagnola: durante i festeggiamenti per la tradizionale “Madonna del Mare” di Riccione, con il porto canale affollato di persone e lo spettacolo pirotecnico in corso, una bambina di 9 anni in sedia a rotelle precipitò accidentalmente in acqua. A salvarla fu Giovanni Giugliano, 44enne carabiniere di Riccione. Il recupero, avvenuto pochi minuti prima della mezzanotte, scongiurò una possibile tragedia, rappresentando un esempio di coraggio, prontezza e umanità in una circostanza improvvisa e drammatica. E proprio per questi motivi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deciso di conferire a Giugliano l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, celebrando il valore civile e l’alto senso del dovere dimostrati dal carabiniere.

L’Amministrazione Comunale di Riccione, dopo aver confermato la notizia, ha espresso “profondo orgoglio e sentite congratulazioni” all’appuntato Giugliano, sottolineando come il suo gesto rappresenti i valori più nobili delle Forze dell’Ordine e un esempio di altruismo e senso del dovere per l’intera comunità.

La cerimonia di consegna delle onorificenze al Quirinale è prevista nelle prossime settimane, insieme ad altri cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, impegno civile, solidarietà e inclusione sociale.









