"Giovedì in Centro": la scommessa per rilanciare turismo e socialità oltre il tramonto

Cinque serate per riaccendere il turismo e la socialità sul Titano. Con l’appuntamento di ieri sera si è conclusa la prima edizione di “Giovedì in Centro”, iniziativa che ha visto l’apertura prolungata di negozi, ristoranti e musei fino a tarda sera.

Nata dalla sinergia tra la Segreteria di Stato per il Turismo, l’Ufficio del Turismo e le associazioni di categoria, la rassegna ha voluto valorizzare il centro storico patrimonio UNESCO e la sua vita notturna. Residenti e visitatori hanno potuto riscoprire i monumenti simbolo sotto le stelle: la Prima Torre Guaita, la Seconda Torre Cesta e il Museo di Stato sono rimasti aperti fino alle 22:45, mentre la mostra Icone Sacre Pop di Simone Legno ha accolto visitatori fino alle 23.

Nelle piazze, la direzione artistica del maestro Antonio Ramberti ha offerto micro-spettacoli e performance di giocoleria e musica.

Molto suggestivo è stato poi il ritorno, dopo ben 82 anni, dello storico Treno Bianco Azzurro in notturna, che ha viaggiato lungo il tratto ferroviario recentemente ripristinato.

Il flusso di pubblico è stato invece gestito grazie al potenziamento dei trasporti: l'orario di funzione della funivia è stato prolungato oltre la mezzanotte, mentre lo shuttle per Rimini ha aggiunto delle corse straordinarie.

Per Marina Urbinati (presidente USC) è «l'inizio di un percorso. I risultati richiederanno ancora tempo, – ci dice – ma il bilancio è complessivamente positivo, specialmente per bar e ristoranti». Per capire cosa ha funzionato e cosa migliorare, anticipa infine Urbinati, l'associazione ascolterà operatori e commercianti con un sondaggio.

In attesa dei dati ufficiali, anche per l'Ufficio del Turismo l'affluenza di residenti e turisti registrata in queste cinque settimane rappresenta un ottimo punto di partenza per il rilancio del centro storico, anche nelle ore serali.







