TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:51 Accordo di Associazione Ue - San Marino: in Parlamento Ue passa la risoluzione con 552 voti favorevoli 11:48 Serravalle, truffa del “finto Gendarme”: anziana derubata di oltre 100 grammi d’oro 10:53 Commissione Esteri, Beccari: "Nessun Paese ha cambiato opinione nel supportarci in Europa" 09:12 Smac e nuove regole fiscali: la CSU risponde ai dubbi dei cittadini 08:31 Infanzia ed Elementari insieme a Chiesanuova: via al “periodo ponte” di due anni
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Giovedì ventoso: allerta arancione sulle colline del riminese

Anche la Protezione civile sammarinese ha confermato le criticità, emanando un allerta gialla per l'intera giornata di domani.

11 feb 2026
Vento forte. Foto pixabay
Vento forte. Foto pixabay

La Protezione Civile regionale dell’Emilia-Romagna ha emanato un’allerta meteo arancione per venti forti sulle alture e in collina del territorio riminese in vista della giornata di domani, giovedì 12 febbraio, con criticità soprattutto sulle zone appenniniche e possibili raffiche intense che potranno interessare anche tratti costieri e aree di pianura.

Secondo le previsioni, i venti da sud-ovest potranno raggiungere intensità di burrasca moderata fino a burrasca forte sui crinali. La Protezione Civile invita la popolazione e gli automobilisti a prestare attenzione agli spostamenti in particolare sulle strade collinari e nei tratti esposti al vento, e a seguire gli aggiornamenti ufficiali tramite il portale regionale dedicato alle allerte meteo per verificare l’evoluzione dei fenomeni.

Anche la Protezione civile sammarinese, grazie al coordinamento interregionale, ha confermato le criticità, emanando un allerta gialla per l'intera giornata di domani.  




 


Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità