METEO Giovedì ventoso: allerta arancione sulle colline del riminese Anche la Protezione civile sammarinese ha confermato le criticità, emanando un allerta gialla per l'intera giornata di domani.

La Protezione Civile regionale dell’Emilia-Romagna ha emanato un’allerta meteo arancione per venti forti sulle alture e in collina del territorio riminese in vista della giornata di domani, giovedì 12 febbraio, con criticità soprattutto sulle zone appenniniche e possibili raffiche intense che potranno interessare anche tratti costieri e aree di pianura.

Secondo le previsioni, i venti da sud-ovest potranno raggiungere intensità di burrasca moderata fino a burrasca forte sui crinali. La Protezione Civile invita la popolazione e gli automobilisti a prestare attenzione agli spostamenti in particolare sulle strade collinari e nei tratti esposti al vento, e a seguire gli aggiornamenti ufficiali tramite il portale regionale dedicato alle allerte meteo per verificare l’evoluzione dei fenomeni.

Anche la Protezione civile sammarinese, grazie al coordinamento interregionale, ha confermato le criticità, emanando un allerta gialla per l'intera giornata di domani.



