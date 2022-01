VIAGGIO Gira il mondo con la micia: tappa a San Marino per Dean e Nala

Gira il mondo con la micia: tappa a San Marino per Dean e Nala.

Nel 2017 Dean Nicholson, scozzese originario della città di Dunbar, decide di lasciare il suo lavoro da operaio per effettuare il giro del mondo in bicicletta. A pochi mesi dalla partenza, mentre stava visitando delle montagne ai confini fra Bosnia e Montenegro, incontra una micetta randagia di nome Nala, che decide di adottare e portare con sé.

Da allora Dean e Nala, con la pagina 1bike1world, hanno raccontato il loro viaggio sui social network, in un libro e in dei fumetti, visitando ben 26 paesi. Dopo una tappa a Ravenna due giorni fa, la coppia di viaggiatori ha visitato ieri il Titano. "Che bel piccolo paese è San Marino" scrive su facebook Dean, condividendo delle foto scattate in centro storico.

