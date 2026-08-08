AEROCLUB SAN MARINO
Giro aereo d'Italia: a San Marino l'ultima tappa
Questa mattina sono atterrati circa una ventina di aeromobili all'Aeroclub di Torraccia
Tappa sammarinese per il “Giro aereo d'Italia”. Circa una ventina di aeromobili hanno fatto sosta all'Aeroclub di San Marino. Organizzato dall'Associazione Piloti di Classe, la tappa finale a San Marino testimonia come l'aeroclub continui ad essere una delle mete predilette per il turismo aeronautico di tutto lo stivale e non solo.
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