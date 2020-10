VIABILITÀ Giro d'Italia: l'elenco delle strade chiuse verso San Marino

Giro d'Italia: l'elenco delle strade chiuse verso San Marino.

La Polizia Civile comunica che domani, mercoledì 14 ottobre, dalle ore 12 alle ore 16, alcune vie d'accesso verso San Marino subiranno una chiusura totale o parziale a causa del passaggio del Giro d'Italia.

Le vie interessate riguardano la tappa di Coriano e sono Via Puglie, Via del balcone; Via Di Vittorio, Via Garibaldi, Via Giovagnoli, Via Fleming, Via Cà Fornaci, Via Pedrolara, Via Saponi, Via Montescudo, Via Gramsci, Via Don Milani, Via Cerasolo, Via Monte Pirolo e Via La Pastora.

Le attività produttive di Faetano, comunicano le autorità, potrebbero quindi subire qualche disagio alla circolazione, specie per i mezzi pesanti. L'intero percorso è visibile a questo sito.



