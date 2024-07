VIABILITÀ Giro d'Italia Women: ecco le strade che verranno chiuse San Marino, dopo il Tour de France ancora ciclismo sul Titano

Giro d'Italia Women: ecco le strade che verranno chiuse.

Al seguito del fresco "Tour de France", che ha da poco attraversato il territorio sammarinese ed in vista della richiesta da parte della Federazione Sammarinese Ciclismo; in occasione della manifestazione ciclistica "Giro d'Italia Women", nei Castelli di Acquaviva, Città di San Marino e Fiorentino resteranno chiuse al traffico veicolare le seguenti vie:



- Str. Rivo Fontanelle del confine di Stato, Str. Le Moricce, Via Seconda Gualdaria, Str. Genghe di Atto fino alla rotonda di Costa del Santo, Costa del Santo, Via Prima Gualdaria, Via Gamella, Viale Campo dei Giudei (solo corsia discendente e relativi parcheggi) fino alla rotonda, Via del Serrone, Via Impietrata, Via del Passetto, Str. della Serra fino al confine di Stato, il giorno di mercoledì 10 luglio 2024 dalle ore 12.15 alle ore 13.30 e comunque fino alla fine della gara.

I percorsi alternativi verranno debitamente segnalati e sarà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: