Giubileo 2024: solenne apertura in tutte le diocesi del mondo Per quella di San Marino-Montefeltro la solenne Apertura sarà al Santuario della Madonna delle Grazie di Pennabilli

Nel pomeriggio si aprirà il Giubileo in tutte le diocesi del mondo. Per quella di San Marino-Montefeltro la solenne Apertura dell’Anno giubilare sarà al Santuario della Madonna delle Grazie di Pennabilli, alle 16.30. Dopo i riti di introduzione la processione, con le fiaccole, fino alla Cattedrale dove il Vescovo Domenico Beneventi celebrerà la Messa.

A Rimini, l’apertura è prevista dalle ore 17 con un primo momento alla chiesa dei Paolotti, in piazza Tre Martiri – come anticipato venerdì nel corso di una conferenza stampa– Alla breve preghiera e alla lettura di alcuni passi della bolla d’indizione del Giubileo Spes non confundit, seguirà il suono della Jobel il corno ‘liturgico’ di montone venuto appositamente da Gerusalemme, utilizzato nella tradizione ebraica per annunciare l’inizio di alcune feste sacre, alla base della parola ‘Giubileo’. Poi in processione fino alla Basilica Cattedrale dove all’interno è stata posizionata un’ancora proveniente da un peschereccio riminese Prima della S. Messa, il Vescovo Nicolò consegnerà ai rappresentanti dei 18 luoghi giubilari la lampada ad olio, che arderà durante tutto l’anno.

