Giubileo 2025: Papa Francesco apre la Porta Santa, in Vaticano i Capitani Reggenti

Papa Francesco apre la Porta Santa in Vaticano: inizia il Giubileo 2025 con un atto dall'alto valore simbolico, nella Basilica di San Pietro, centro della cristianità. Un momento atteso dai fedeli di tutto il mondo e che dà il via all'Anno Santo. Un invito, afferma il Pontefice, “a entrare in quella vita nuova che ci viene offerta dall'incontro con Cristo”.

Suggestiva la cerimonia di apertura seguita dalla celebrazione della Messa della Vigilia di Natale. Presenti all'evento i Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, accompagnati dall'ambasciatrice di San Marino presso la Santa Sede, Maria Alessandra Albertini. In rappresentanza dell'Italia la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tra gli ospiti anche esponenti di alcune delle altre Chiese e Comunioni cristiane presenti a Roma. Migliaia i fedeli nella zona del Vaticano; serrati i controlli.

Una ricorrenza storica: durante l'Anno Santo può essere concessa ai credenti l'indulgenza plenaria. Il primo Giubileo della storia fu celebrato da Bonifacio VIII nel 1300: all'inizio si svolgeva ogni 100 anni, poi ogni 50 e, successivamente, ogni 25 anni. Nel tempo non sono mancati giubilei straordinari, come quello del 2015 – l'anno della misericordia - indetto da Francesco. “Con la loro presenza – si legge in una nota diffusa dalle istituzioni sammarinesi in occasione dell'evento - i Capitani Reggenti intendono confermare la propria vicinanza ai percorsi di pace e di fratellanza universale, che sono parte integrante del proprio mandato”.