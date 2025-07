Giubileo dei Giovani, Lonfernini: "C'è disagio, occorre fare di più per i giovani"

Una delegazione di ragazzi sammarinesi è partita per partecipare al Giubileo dei Giovani a Roma, in collaborazione con la Diocesi di Rimini.

"Siamo profondamente convinti che le giovani generazioni devono avere una parte attiva, attivissima all'interno delle nostre comunità - commenta Teodoro Lonfernini, Segretario alla Cultura - che poi si allarga da un punto di vista di pensiero globale. Quindi il celebrare una giornata come questa, con momenti che vivranno anche i nostri giovani sammarinesi, è stata ragione di pensiero da parte mia, da parte della Segreteria, di appoggiarli in questo percorso. L'istanza principale dei giovani è il bisogno di essere ascoltati - continua Lonfernini -. Lo vedo quando si rivolgono alle istituzioni in maniera anche diretta. Si sente e si percepisce un bisogno di essere ascoltati, un bisogno di essere accompagnati nel loro percorso, un bisogno che non possiamo assolutamente far cadere nel vuoto. C'è anche la necessità di avere dei luoghi d'incontro, ed è la parte un pochino più complessa, perché le realtà terze del nostro Paese si impegnano quotidianamente e tutti noi dobbiamo rivolgere a loro un grande ringraziamento. Lo Stato fa già tanto, ma deve fare sicuramente fare di più, rispetto al disagio che si sta muovendo".

Nel video l'intervista a Teodoro Lonfernini, Segretario alla Cultura

