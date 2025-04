PASQUA Giubileo della Speranza 2025: a San Marino la Sindone in digitale Dall'11 al 22 aprile, una straordinaria esperienza immersiva con le riproduzioni fotografiche del Sacro Telo nella Basilica di San Marino

Durante l’anno giubilare 2025, sebbene non sia prevista un'Ostensione pubblica del Sacro Lino, sarà offerta ai fedeli di tutto il mondo una speciale occasione di incontro e meditazione attraverso l’uso di tecnologie digitali e riproduzioni fotografiche della Sacra Sindone, a dimensioni reali. Nella Basilica di San Marino, in piena Settimana Santa, dall'11 al 22 aprile, sarà possibile ammirare e pregare davanti all’immagine della Sindone, vivendo con maggiore consapevolezza il significato spirituale del Giubileo della Speranza.

Questa iniziativa, organizzata dalla Diocesi di San Marino - Montefeltro, si inserisce in un ricco programma di eventi pensati per "rendere ragione della speranza che è in noi" (1Pt 3,16). Come afferma la nota sindonologa Emanuela Marinelli, «le copie della Sindone esposte nelle comunità cristiane offrono momenti profondi di preghiera e meditazione. In cinquant'anni di attività ho visto molte conversioni: Dio utilizza questo semplice telo per attirare a sé i fedeli».

Particolarmente suggestiva è stata la Via Crucis vivente svoltasi ieri sera, lunedì 14 aprile, proprio davanti alla riproduzione fotografica della Sindone nella Basilica del Santo, testimonianza vivente del mistero pasquale e della solidarietà con chi ancora oggi vive sulla propria pelle la Via Crucis della sofferenza e della persecuzione. L'iniziativa è nata per offrire ai sammarinesi, ai fedeli e ai turisti un’opportunità unica di riflessione e preghiera sulla Passione, Morte e Risurrezione di Cristo, facendo della Sindone un simbolo universale non solo della sofferenza e del sacrificio, ma soprattutto della speranza cristiana.

