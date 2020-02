Giudici d'Appello: Repubblica Futura a Palazzo per sottoporre la questione alla Reggenza

Una delegazione di consiglieri di Repubblica Futura, composta dagli ex Segretari di Stato Nicola Renzi ed Andrea Zafferani, da Fernando Bindi, Miriam Farinelli e Sara Conti, si è recata questa mattina a Palazzo Pubblico per sottoporre all'attenzione dei Capitani Reggenti l'ormai nota questione della nomina dei due Giudici d'Appello, dopo la sentenza dei Garanti. Un incontro piuttosto lungo, quello dei rappresentanti di RF con i Capi di Stato. La Reggenza, afferma Fernando Bindi, ha ascoltato con “interesse ed attenzione”. “Siamo fiduciosi che la vicenda segua l'iter previsto dalle leggi e dalla sentenza del Collegio Garante; riteniamo che il tema Giustizia possa incamminarsi verso una soluzione positiva ed utile per il Paese”.