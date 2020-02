Giudici d'Appello: Repubblica Futura a Palazzo per sottoporre la questione alla Reggenza I due vincitori del concorso sono ancora in attesa di assumere la carica di Giudici d'Appello, dopo la nomina. Repubblica Futura, questa mattina, si è recata dai Capi di Stato

Presente quasi al completo, questa mattina, la pattuglia consiliare di Repubblica Futura. A Palazzo, per incontrare i Capitani Reggenti, gli ex Segretari di Stato Nicola Renzi ed Andrea Zafferani, e poi Fernando Bindi, Miriam Farinelli, Sara Conti. Colloquio piuttosto lungo, circa tre quarti d'ora; nel corso del quale gli esponenti di RF avrebbero espresso tutte le perplessità, e preoccupazioni, per la gestione, da parte dell'Esecutivo, di questa vicenda, che ha avuto forti ripercussioni di carattere politico. A circa 2 settimane dalla sentenza del Collegio Garante, infatti, i vincitori del concorso per l'incarico di Giudice d'Appello – Andrea Morrone e Ferdinando Treggiari – attendono ancora di assumere la carica. Nei giorni scorsi RF aveva parlato di “silenzio assordante”, sull'applicazione della decisione dei Garanti; sollecitando dunque un'azione celere, anche a fronte di altri ruoli da tempo vacanti. “Siamo fiduciosi – ha detto Fernando Bindi – che la vicenda” dei due Giudici d'Appello “segua l'iter previsto dalle leggi e dalla sentenza del Collegio Garante”.

Nel servizio l'intervista a Fernando Bindi - Repubblica Futura



I più letti della settimana: