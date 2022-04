Giudiziaria: a San Marino proposto per la prima volta un patteggiamento

Per la prima volta, dall'introduzione della nuova legge, è stata discussa a San Marino la richiesta di un patteggiamento in un processo penale inerente un incidente stradale. Il Procuratore del Fisco ha espresso parere negativo e il giudice ha opposto il diniego, come riferisce l'avvocato difensore della parte lesa, Alessandro Amadei. Questa mattina, l'udienza dibattimentale con il rito ordinario. L'imputato è stato condannato per lesioni colpose, guida in stato di alterazione psicofisica, velocità, gomme usurate e al pagamento di una provvisionale di 10mila euro, in attesa di un risarcimento danni in sede civile.

