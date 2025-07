Giunta Città: bene l'ok all'Istanza d'Arengo per divieto di sosta sul Pianello; ma serve una vera ZTL Nei giorni scorsi abbiamo sentito il Capitano di Castello Simoncini, dopo gli appelli della Giunta circa la situazione del centro storico. Sollecitata anche una regolamentazione dello spazio esterno dei locali

“Il Centro Storico è uno dei posti più belli della nostra Repubblica e va tutelato – sottolinea il Capitano di Castello Alberto Simoncini -, visto che è anche patrimonio dell'UNESCO”. È determinata insomma ad esercitare la massima pressione possibile, la Giunta di Città, per preservare la propria gemma urbanistica. E attende altri feedback dopo i contatti con il Segretario al Territorio a seguito del proprio comunicato; che denunciava un progressivo degrado nel cuore storico ed istituzionale del Paese. Situazione che – ad avviso del Capitano di Castello – stride con le migliorie apportate nel corso degli anni al Centro Storico, specie in termini di pavimentazione. Da qui il problema della circolazione veicolare. Sollecitata una tutela “dal punto di vista dell'orario di accesso, quindi una vera e propria zona ZTL” e “soprattutto – continua Simoncini - evitare manifestazioni o mezzi che disperdono all'interno delle contrade quello che poi è olio. Anche perché la pietra di San Marino è bella da vedere ma se la continuiamo a deturpare con continue perdite di olio penso che comunque andiamo a rovinare quello che è il bello della nostra Città”. Le preoccupazioni della Giunta erano state condivise nei giorni scorsi da Motus; che aveva sollecitato un piano di intervento complessivo sul centro storico, rilanciando anche alcune proposte.

Oltre a denunciare la presenza di “troppi cantieri – era stato scritto – aperti o dimenticati”. A metà giugno un segnale – di carattere trasversale - della Politica: il via libera consiliare all'Istanza d'Arengo per l'introduzione del divieto di sosta in Piazza della Libertà. “La Giunta ha dato parere favorevole fin da subito, abbiamo messo naturalmente l'eccezione” - rimarca il Capitano di Castello - per “le macchine reggenziali perché credo” sia “importante anche dal punto di vista turistico la presenza delle auto istituzionali quando le Loro Eccellenze adempiono ai loro lavori all'interno di Palazzo Pubblico”. Legato al parere – continua Simoncini – vi era anche il tema della richiesta regolamentazione dello spazio esterno dei locali.

Nel servizio l'intervista ad Alberto Simoncini (Capitano di Castello Città di San Marino)

