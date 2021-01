Giunta di Castello di Città e Contea di Nanjing: siglato gemellaggio

Nel servizio l'intervista a Tomaso Rossini (Capitano di Castello di Città)

Una firma che permetterà di sviluppare scambi culturali, turistici ed economici utili a tutta San Marino. La lettera di intenti siglata dalla Giunta di Castello di Città con la Contea di Nanjing rientra nelle celebrazioni per il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra San Marino e Cina che ricorre quest'anno. Un gemellaggio tra due realtà lontane accomunate da un importante riconoscimento: nella contea il Monte Fayuan è stato riconosciuto patrimonio Unesco nel 2008, stesso anno in cui è entrato in questa prestigiosa lista il Monte Titano.





L'Istituto Confucio, in collaborazione con il corso di laurea in Design dell'Università di San Marino, ha bandito un concorso per l'identità visiva del 50° anniversario delle relazioni ufficiali. Lo scopo del concorso è quello di stimolare i giovani studenti a presentare le loro idee e consolidare i rapporti con le istituzioni accademiche cinesi. Gli studenti di San Marino e di Pechino sono chiamati a ideare un logo e una corporate identity che possa essere utilizzata in tutte le comunicazioni, pubblicazioni e merchandising delle celebrazioni.

