Giunta di Castello di Città: proposta per la riqualificazione del "Nido del Falco"

La Giunta di Castello della Città di San Marino avanzerà una proposta concreta alla Segreteria di Stato per il Territorio per la riqualificazione del "Nido del Falco", storica struttura situata nel centro storico, patrimonio UNESCO. L'edificio, un tempo simbolo della tradizione sammarinese, versa oggi in condizioni di degrado e abbandono, offrendo un'immagine poco decorosa in uno dei luoghi più prestigiosi del Paese.

"Il nostro obiettivo è quello di sollecitare un progetto di recupero che possa restituire al 'Nido del Falco' la sua piena funzionalità", ha dichiarato la Giunta in una nota. L'intenzione è quella di trasformare la struttura in un punto di riferimento per la ristorazione, l'accoglienza turistica e gli eventi culturali, valorizzando così il patrimonio storico e creando nuove opportunità economiche.

Un intervento di riqualificazione contribuirebbe non solo a restituire dignità all'edificio, ma anche a rafforzare l'offerta turistica di San Marino, incentivando investimenti e nuove iniziative imprenditoriali. La Giunta invita quindi le istituzioni competenti a collaborare affinché il progetto possa concretizzarsi nel più breve tempo possibile.

L'obiettivo è restituire al "Nido del Falco" il ruolo che merita: diventare uno spazio curato e funzionale, in grado di arricchire il centro storico e offrire servizi di qualità a cittadini e visitatori.