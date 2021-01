Giuramento in videoconferenza per due nuovi Giudici della Corte per il Trust

Giuramento in videoconferenza oggi per due giudici della Corte per il Trust e i rapporti fiduciari. Una facoltà per coloro che risiedono fuori territorio, prevista dalle disposizioni vigenti per contenere la diffusione del Covid 19. Alle 14:15 ha giurato Luigi De Ficchy e alle 14:30 Chiara Tenella Sillani: entrambi da remoto dalle rispettive sedi, collegati con una sala di Palazzo Pubblico, nella quale si trovavano i Capitani Reggenti, due testimoni, il Segretario di Stato alla Giustizia e il Segretario per gli Affari Interni, in qualità di notaio rogante. L'incarico di De Ficchy e Tenella Sillani avrà durata quinquennale.