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Giuramento per Donato Castronuovo, nuovo Giudice per la Responsabilità Civile dei Magistrati

Davanti ai Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva e al Segretario per gli Interni, Andrea Belluzzi ha giurato fedeltà ed obbedienza alla costituzione della Repubblica

28 mag 2026
Giuramento per Donato Castronuovo, nuovo Giudice per la Responsabilità Civile dei Magistrati

A Palazzo Valloni per la cerimonia di giuramento di Donato Castronuovo, nominato Giudice per la Responsabilità Civile dei Magistrati supplente per il grado d’appello. Davanti ai Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva e al Segretario per gli Interni, Andrea Belluzzi ha giurato fedeltà ed obbedienza alla costituzione della Repubblica, impegnandosi a svolgere le funzioni demandate dalla legge con "zelo equanime e con tutta rettitudine e sine odio metu vel amore” - questa la formula - nell’interesse supremo della Repubblica. Il Professore Castronuovo assume ufficialmente il proprio incarico, che avrà durata quinquennale, rinnovabile una sola volta.




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