CIAO PINUCCIO Giuseppe Arzilli, l'ultimo saluto a Serravalle. Presenti i Capitani Reggenti Don Pierluigi Bondioni ha ricordato la figura umana intrecciata al percorso istituzionale, politico, imprenditoriale.

Per tutti era Pinuccio, per via di quella valenza che in una comunità acquista il diminutivo piuttosto del nome vero e proprio. E oggi, nel giorno dell'ultimo saluto a Giuseppe Arzilli, la sua comunità ha voluto esserci, a partire dai Capitani Reggenti, per restituire quanto ricevuto in 82 anni di vita vissuta a piene mani. Sul senso di quanto rimane si è soffermato il parroco di Serravalle, don Pierluigi Bondioni, nel ricordarne la figura umana intrecciata al percorso istituzionale, politico, imprenditoriale.

Decano della Dc, Giuseppe Arzilli è stato Capitano Reggente per tre volte e il partito nel quale militò dal 1955 ha ricordato non solo l'impegno a Palazzo, quanto la leggerezza con cui è stato capace di coltivare rapporti umani, con disponibilità e allegria.

Anche l'Unione Sammarinese Commercio e Turismo, più che soffermarsi nello sviluppo del settore della gioielleria, sul fiuto del collezionista d'arte, ha insistito sul carisma, sulla leadership che sa ascoltare, responsabilizzare, fare squadra. Guardando sempre avanti: alla vendita on line, al web. Con la curiosità di un bambino, la stessa con cui partì negli anni 60 per la Francia. Ora riposa a Serravalle.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: